Actualidade

A Sonae informou hoje que formalizou um contrato de compra e venda com o BPI para comprar 7,38% da NOS, adiantando que, quando a ZOPT for dissolvida, passará a deter 33,45% da operadora de telecomunicações.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "a Sonae informa ter, na presente data, formalizado com o Banco BPI, um contrato de compra e venda tendo por objeto a aquisição, por transação realizada fora de mercado regulamentado, de 38.000.000 de ações representativas de 7,38% do capital social e direitos de votos da sociedade aberta NOS, SGPS, a preço de mercado".

Resultante desta transação, à Sonae passarão a ser imputados os direitos de voto de 306.644.537 ações da NOS, representativas de uma participação de 59,52% do capital social e dos direitos de voto na NOS: de forma direta por efeito da participação de 7,38%, e de forma indireta, por via do controlo conjuntamente exercido pela sua subsidiária Sonaecom através da ZOPT, de 268.644.537 ações representativas de 52,15% do capital social e dos direitos de voto na NOS.