Actualidade

O Comité Olímpico de Portugal (COP) acusou hoje o governo de "desconsideração" e "ausência de uma visão estratégica" para o desporto na recuperação económica do país, reiterando-se "totalmente disponível" para cooperar e ajudar a reverter essa "realidade".

"A apresentação do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), no âmbito do qual o desporto primou pela ausência, constituiu um elemento revelador do parco peso político que o desporto tem junto dos outros setores da governação (...) e da total desconsideração e ausência de uma visão estratégica para o país na qual o desporto tenha lugar", criticou José Manuel Constantino, presidente do COP.

O dirigente censura o facto de o desporto não estar incluindo no projeto que define 10 eixos estratégicos para a recuperação do país - "é totalmente ignorado e negligenciado" -, lembrando que essa opção vai ao arrepio de diretrizes das Nações Unidas e da União Europeia.