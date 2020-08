Mali

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) instou hoje os militares que participaram no golpe militar no Mali, na terça-feira, a libertarem "com segurança e imediatamente" os políticos detidos, e a regressarem aos "quartéis sem demoras".

De acordo com um comunicado publicado na página na internet deste órgão das Nações Unidas, o Conselho de Segurança urgiu aos militares envolvidos no golpe militar a libertarem "com segurança e imediatamente todos os líderes detidos".

Também é pedido a todos os "amotinados" que regressem "aos seus quartéis sem demoras".