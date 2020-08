LC

O Bayern Munique apurou-se hoje para a final da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer o Lyon por 3-0, em jogo das meias-finais da prova, disputado no estádio José Alvalade, em Lisboa.

Um 'bis' de Gnabry, aos 18 e 33 minutos, e um golo de Lewandowski, aos 88, resolveram a questão a favor dos bávaros, que asseguraram assim a presença na sua 11.ª final, enquanto o Lyon, que contou com o guarda-redes português Anthony Lopes, ficou pela segunda vez nesta fase da prova, em ambas derrotado pela equipa germânica.

Na final, agendada para domingo, no estádio da Luz, o Bayern vai defrontar outra equipa francesa, o Paris Saint-Germain, que afastou na terça-feira os também alemães do Leipzig (3-0) e que se estreia no encontro decisivo da prova 'milionária'.