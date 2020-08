LC

O apuramento de Bayern Munique e Paris Saint-Germain para a final da Liga dos Campeões de futebol vai permitir ao FC Porto, campeão português, integrar o pote 1 no próximo sorteio da prova europeia.

O FC Porto foi um espetador atento às meias-finais da prova e assegurava desde logo o estatuto de cabeça de série no próximo sorteio se bávaros e parisienses marcassem encontro no jogo decisivo, o que veio a suceder.

Enquanto campeões nacionais, os 'azuis e brancos' já tinham lugar na fase de grupos da 'Champions', tendo agora assegurado a subida do segundo ao primeiro pote do sorteio, tendo assim mais hipóteses de evitar um dos 'colossos' do futebol europeu.