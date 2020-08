Actualidade

O Benfica anunciou na quarta-feira ter chegado a um novo acordo com o Corinthians na transferência do futebolista Pedrinho, com os 'encarnados' a pagar 18 milhões de euros, menos dois do que o inicialmente previsto.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou hoje (quarta-feira) a acordo com o Sport Club Corinthians Paulista para alterar o valor de aquisição da totalidade dos direitos do jogador Pedro Victor Delmino da Silva (Pedrinho) para um montante de Euro 18.000.000 (dezoito milhões de euros)", pode ler-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A SAD 'encarnada' adianta que este aditamento ao contrato de transferência do extremo brasileiro estabelece ainda que as datas das prestações previstas no acordo inicial sejam adiadas por um ano.