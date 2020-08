Actualidade

O procurador-geral da República (PGR) brasileiro, Augusto Aras, afirmou na quarta-feira, num julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que o Ministério Público do país não admite que Governos espiem opositores políticos.

A declaração foi proferida por Aras no julgamento que questiona uma monitorização e investigação sigilosa que teria sido aberta pelo Ministério da Justiça do Brasil contra professores universitários e funcionários públicos da área de segurança, identificados como integrantes do "movimento antifascista", e cujos dados terão sido compilados num dossiê.

No final de julho, o partido Rede Sustentabilidade pediu que o STF determinasse a abertura de um inquérito para investigar o alegado dossiê sigiloso, solicitação que foi atendida pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, que marcou o início do julgamento para esta quarta-feira.