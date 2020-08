Venezuela

A oposição venezuelana denunciou hoje abusos e ameaças de militares e funcionários públicos a motoristas que esperam nas estações de serviço para comprar gasolina, onde chegam a fazer fila durante vários dias.

"Em Barquisimeto, estado de Lara [centro do país], motoristas estiveram até 12 dias em fila nas estações de serviço para tentar abastecer as suas viaturas. No entanto, funcionários da Guarda Nacional expulsaram-nos do local sem motivo", acusa em comunicado a oposição.

No documento, divulgado pela equipa do líder opositor Juan Guaidó, explica-se que "os militares ameaçaram os motoristas de que rebocariam os seus carros e os multariam em dois petros [48,50 euros]".