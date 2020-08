Covid-19

O Congresso brasileiro anulou na quarta-feira o veto parcial do Presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que determina medidas de proteção para comunidades indígenas durante a pandemia de covid-19.

Na manhã de quarta-feira, a Câmara dos Deputados foi a primeira a ir a votos, derrubando os vetos presidenciais, após um acordo entre as lideranças do Congresso e representantes do Governo. De tarde, foi a vez de o Senado confirmar o entendimento alcançado horas antes.

A lei em causa, aprovada em 07 de julho, determina que os povos indígenas, as comunidades quilombolas (descendentes de negros que fugiram da escravidão) e demais povos tradicionais sejam considerados "grupos em situação de extrema vulnerabilidade" e, por isso, de alto risco em emergências de saúde pública, como a pandemia do novo coronavírus.