Moçambique/Ciclones

Um total de 15.640 famílias vulneráveis nas zonas afetadas pelo ciclone Kenneth em Cabo Delgado vão receber apoios para a recuperação resiliente dos meios de subsistência, indica uma nota do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O apoio, que resulta de uma colaboração entre o PNUD e o Governo moçambicano, vai abranger "populações mais vulneráveis dos distritos de Metuge, Ibo e Pemba", refere a nota do PNUD distribuída à comunicação social.

"As intervenções planeadas começam com a criação de empregos temporários e a identificação de instalações produtivas na comunidade que possam ser priorizadas e reabilitadas pela comunidade beneficiária", lê-se no documento.