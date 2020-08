Covid-19

O Peru registou o terceiro pior balanço diário de infeções com o novo coronavírus, contabilizando mais de nove mil casos nas últimas 24 horas e 176 óbitos, número que voltou a diminuir pelo segundo dia consecutivo.

No total, são mais 9.099 infetados, elevando o número de casos acumulados para 558.420, o que torna o Peru no sexto país do mundo com mais contágios confirmados. No sábado registara 9.507 e no domingo 10.143.

Já o número de mortes subiu para 26.834, o que representa 83 mortes por 100 mil habitantes, a segunda maior taxa global, próxima das 87 registadas na Bélgica.