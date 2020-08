Venezuela

O Governo cabo-verdiano afirma que tem garantido a defesa do empresário Alex Saab Móran, detido no arquipélago e com pedido de extradição pelos Estados Unidos, considerado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, negando ter enviado emissários à Venezuela.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, o Governo de Ulisses Correia e Silva, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, sublinha que "a República de Cabo Verde é um Estado de Direito democrático, onde os tribunais são independentes e as garantias de defesa se aplicam a todos os indivíduos".

"Razão pela qual existe confiança no sistema judicial, que decidirá sobre o caso de extradição do senhor Alex Nain Saab Morán em curso", lê-se.