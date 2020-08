Actualidade

Um estudo coordenado pelo geólogo do Geopark Naturtejo revela com detalhe as condições ambientais que existiram no geomonumento de Penha Garcia, com quase 500 milhões de anos e repleto de marcas de vida marinha.

"As camadas de rochas sedimentares existentes em Penha Garcia formaram-se durante a abertura de um oceano, num período que foi particularmente importante para a diversificação da vida animal no nosso planeta" explica o geólogo Carlos Neto de Carvalho, citado num comunicado da Naturtejo enviado à agência Lusa.

Um novo estudo coordenado pelo geólogo e coordenador científico do Geopark Naturtejo, e publicado na revista 'International Journal of Earth Sciences', revela com detalhe todas as evidências que permitiram reconstituir as condições ambientais que existiram no geomonumento de Penha Garcia, no concelho de Idanha-a-Nova.