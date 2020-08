Covid-19

A União Africana lançou hoje a 'Iniciativa África contra a covid-19', apostando na proteção das fronteiras e viagens, economia e escolas para conter a pandemia, considerando que o continente está agora numa "encruzilhada crítica".

"Estamos numa encruzilhada crítica, ultrapassámos o milhão de casos no continente, não temos ainda uma vacina disponível e temos de continuar proativos e cautelosos à medida que as economias se começam a abrir", disse a comissária dos Assuntos Sociais da União Africana, Amira Elfadil, durante a conferência de imprensa semanal sobre a evolução da pandemia do continente africano.

No encontro, o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças africano (África CDC), John Nkengasong, anunciou o lançamento de uma iniciativa específica para a reabertura das economias e dos movimentos entre países: "Hoje lançamos a 'Iniciativa África contra a covid-19', uma iniciativa crítica que pretende proteger o turismo e as viagens, a economia e o rendimento das pessoas, e as escolas".