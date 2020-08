Covid-19

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças africano (África CDC), John Nkengasong, apresentou hoje uma nova meta de realização de testes, colocando como objetivo ter 20 milhões de africanos testados até novembro.

"Até hoje já testámos mais de 10 milhões de pessoas, o que representa um aumento de 7,9% face à última semana, e lançamos hoje uma nova meta de 20 milhões de testes até princípio de novembro para capitalizar os ganhos que estamos a ter em resultado dos testes feitos pelos países, da utilização de máscaras, da lavagem das mãos e do distanciamento social", anunciou o responsável.

Durante a conferência de imprensa semanal sobre a evolução da pandemia do continente africano, o diretor do África CDC, organismo da União Africana, referiu-se também ao achatamento da curva no continente e salientou que é importante que as medidas de proteção sejam mantidas e não abrandadas face aos bons resultados.