Covid-19

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças africano (África CDC), John Nkengasong, considerou hoje que o continente está a achatar a curva de crescimento da pandemia de covid-19, mas alertou que a prevenção tem de continuar.

"Na última semana houve um aumento de 7% dos novos casos, mais de 10 mil por dia, mas comparando com a semana anterior, tínhamos 11 mil, o que revela um ligeiro decréscimo, o que é um sinal de esperança porque estamos a começar lentamente a achatar a curva de crescimento", disse o responsável durante a conferência de imprensa semanal do África CDC, a partir de Adis Abeba.

"Dizemos isto com precaução, o vírus é muito delicado, não queremos que as pessoas se cansem de cumprir as medidas necessárias, como lavar as mãos, usar máscara e manter o distanciamento social, mas é importante que reconheçamos as tendências positivas", acrescentou Nkengasong.