Actualidade

As autoridades detiveram um homem suspeito de ter provocado intencionalmente um incêndio na casa da mãe, no domingo, em Santa Margarida, no concelho de Tavira, distrito de Faro, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

O detido, com 35 anos e bombeiro, residia na habitação com a mãe e a PJ acredita que o crime foi motivado por desavenças com a progenitora e a irmã quanto a partilhas, surgidas depois da morte do pai, num contexto de consumo abusivo de bebidas alcoólicas, destacou a PJ num comunicado.

A detenção foi feita pela Diretoria do Sul da PJ e o homem é suspeito, segundo a polícia, de "ter intencionalmente provocado um incêndio na residência onde coabitava com a mãe", no domingo.