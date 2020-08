Covid-19

As autoridades chinesas detetaram sete novos casos positivos de covid-19 na quarta-feira, todos procedentes do estrangeiro, sendo dez casos a menos que no dia anterior, anunciou a Comissão Nacional de Saúde da China.

Assim, o país acumula quatro dias sem registar casos locais do novo coronavírus.

Os casos positivos foram diagnosticados em viajantes procedentes do estrangeiro nas cidades de Xangai (1) e Tianjin (1) e nas províncias de Jiangxi (3), Sichuan (1) e Shandong (1).