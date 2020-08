Bielorrússia/Eleições

As autoridades bielorrussas anunciaram hoje a abertura de um processo-crime ao conselho de coordenação da oposição por "minar a segurança social" ao promover novas eleições presidenciais, depois dos protestos contra os resultados da votação de 09 de agosto.

"A criação e as atividades do conselho coordenador visam tomar o poder do Estado e prejudicar a segurança nacional da Bielorrússia. Com base nisso, foi aberto um processo-crime", informou o procurador-geral da República, Alexandr Koniuk, citado pela agência russa de notícias Sputnik.

A pena máxima prevista no processo aberto contra os membros do conselho, que teve a sua primeira reunião na quarta-feira, é de cinco anos de prisão.