Actualidade

O PSD alertou hoje que a lista provisória do financiamento do ensino artístico especializado, publicada na semana passada, "coloca em causa o funcionamento de muitas instituições", questionando o Governo sobre "a redução" das verbas atribuídas e os critérios.

"Está em risco o financiamento, em muitos dos casos, de mais de 50% das vagas de ingresso dos alunos já inscritos no curso básico de música em regime articulado, para o ano letivo 2020/2021, vagas essas que eram até agora apoiadas pelo Estado", apontam os deputados sociais-democratas numa questão enviada ao Governo.

Na ótica do PSD, "os critérios de redução do financiamento não são sequer claros e transparentes para que a decisão possa sequer ser compreendida", uma vez que "há instituições com resultados de seriação mais baixos e que obtiveram um maior número de vagas que outras instituições com resultados mais elevados".