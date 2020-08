Actualidade

As praias urbanas da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, vão permanecer interditadas a banhos até segunda-feira, aguardando os resultados de novos exames à qualidade da água feitos hoje, confirmou a vereadora do ambiente da Câmara Municipal.

Sílvia Costa garantiu que a autarquia está a acompanhar a situação "com natural preocupação", mas mostrou "confiança" que a repetição dos testes, realizados esta manhã, vão reportar uma normalização das condições.

"Temos de esperar um período de 72 horas para receber os dados dos novos exames, mas acredito que os valores anormais que foram detetados nas colheitas do início da semana estão relacionados com a alterações das condições climáticas e das correntes. Creio que será uma situação pontual que já estará ultrapassada", disse à agência Lusa a vereadora com o pelouro do Ambiente da autarquia poveira.