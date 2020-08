Bielorrússia/Eleições

O presidente do Conselho Europeu reiterou hoje ao Presidente russo, Vladimir Putin, que a União Europeia está ao lado do povo da Bielorrússia nas suas aspirações de uma mudança política através de um processo pacífico e democrático.

"Ontem, a UE expressou a sua solidariedade com o povo da Bielorrússia no seu desejo de determinar o seu próprio futuro. Hoje, reiterei esta mensagem ao Presidente [Vladimir] Putin", revelou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, numa publicação na sua conta oficial na rede social Twitter.

Charles Michel, que manteve assim a segunda conversa telefónica com Putin sobre a Bielorrússia no espaço de 72 horas - ambos já haviam discutido a crise bielorrussa na terça-feira -, acrescenta na mensagem publicada nas redes sociais que a única forma de lidar com a presente situação é "através de um diálogo político inclusivo e de um processo pacífico e democrático".