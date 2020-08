Actualidade

As inscrições para subsídios de desemprego nos Estados Unidos subiram na semana passada, com 1,1 milhões de novos pedidos, segundo os números publicados hoje pelo Departamento do Trabalho.

Na semana anterior, o número de novas inscrições tinha ficado abaixo de um milhão (971.000, após uma revisão em alta), o que acontecia pela primeira vez desde finais de março, quando o impacto da pandemia de covid-19 se começou a fazer sentir mais na economia norte-americana.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos ficou em 10,2% em julho, uma descida em relação aos 11,1% do mês anterior.