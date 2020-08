Actualidade

O Vietname acusou hoje Pequim de "infringir a soberania" e de pôr em perigo a paz no Mar da China Meridional ao enviar um porta-aviões e aviões de combate para um arquipélago vietnamita reclamado pelas autoridades chinesas.

"O envio de efetivos para o arquipélago de Hoang Sa (ou Paracel) não só infringe a soberania do Vietname como também complica a situação no Mar Oriental. Instamos todas as partes a contribuir de forma responsável para a manutenção da paz, estabilidade e segurança no Mar da China Meridional", indicou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros vietnamita, Le Thi Thu Hang.

O porta-voz, que realçou que os arquipélagos de Paracel e de Spratley, também disputados pela China, "são parte inseparável do Vietname", referia-se às manobras militares iniciadas por Pequim a 01 deste mês naquelas ilhas isoladas com aviões de combate.