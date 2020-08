Actualidade

Pelo menos 17 pessoas morreram no naufrágio de um veleiro no noroeste do Haiti, incluindo duas crianças de dois anos e uma dezena de mulheres, informaram hoje as autoridades haitianas.

O naufrágio ocorreu na tarde de quarta-feira, no canal que separa a ilha em que está grande parte do território do Haiti da ilha de Tortuga, no noroeste do país.

No barco estavam moradores da Ilha Tortuga que voltavam do mercado municipal da cidade de Saint Louis du Nord, segundo declarações do diretor-geral do Serviço Marítimo e de Navegação do Haiti (Semanah), Eric Junior Prévost, aos meios de comunicação locais.