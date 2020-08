Covid-19

A Região Autónoma dos Açores registou seis novos casos de infeção por covid-19 nas últimas 24 horas, dos quais cinco são em São Miguel e um no Pico, revelou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

"Cinco dos casos foram diagnosticados no âmbito dos testes de despiste realizados a passageiros provenientes do exterior à chegada e após o sexto dia de permanência da região" e correspondem a dois homens, de 32 e 47 anos, e três mulheres com idades entre os 21 e os 43 anos, adianta a Autoridade de Saúde Regional, em comunicado.

Há ainda um caso de um homem, de 39 anos, que "corresponde a um contacto próximo de alto risco de um caso positivo da cadeia de transmissão registada na ilha de São Miguel, que havia obtido resultado negativo nos testes de despiste realizados após viagem ao exterior e após identificação como contacto próximo de alto risco".