Guiné Equatorial

Os titulares das principais pastas do anterior Governo da Guiné Equatorial foram reconduzidos pelo Presidente, Teodoro Obiang, apesar de terem falhado os "objetivos programáticos", numa expressão do próprio chefe de Estado ao justificar a demissão do executivo anterior.

A começar pelo primeiro-ministro, Francisco Pascual Obama Asue, que tomou posse esta terça-feira perante o Presidente, foram ainda reconduzidos os titulares de pastas-chave como Finanças (César Augusto Mba Abogo), Negócios Estrangeiros e Cooperação (Simeon Oyono Esono Angue), ou Minas e Hidrocarbonetos (Gabriel Mbega Obiang Lima, filho do Presidente), num total de 18 em 24 pastas que formam o novo Executivo.

Apenas um pasta foi extinta no novo Governo por comparação com o anterior, a da Segurança do Presidente, assumida por Antonio Mba Nguema Mikue, irmão de Teodoro Obiang e que falecido em maio último.