Actualidade

Uma maioria do conselho do Banco Central Europeu (BCE) defende que se deve manter flexibilidade no programa de compra de dívida para enfrentar as repercussões do coronavírus, indicam as atas da última reunião divulgadas hoje.

Os membros do conselho deixaram em aberto a possibilidade de uma ampliação dos instrumentos destinados a travar os efeitos da crise causada pela pandemia de covid-19 e sublinharam que a flexibilidade do programa de compra de dívida é fundamental.

No entanto, na reunião de política monetária que teve lugar em 16 de julho também se fizeram ouvir vozes críticas que consideraram que o volume de compra fixado no programa deve ser visto como um máximo e não como uma meta.