Actualidade

O Sporting oficializou hoje no seu site oficial a contratação do guarda-redes espanhol Antonio Adán, futebolista de 33 anos que passou as duas últimas temporadas no Atlético Madrid e que foi formado no Real Madrid.

De acordo com a informação disponibilizada pelos 'leões', Adán, que tinha terminado a sua ligação aos 'colchoneros' e era um jogador livre, assinou um contrato por duas temporadas, com mais uma de opção.

"Sinto muita felicidade. Depois de acabar a Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, desejava incorporar-me neste grande clube, com tanta história em Portugal. Estou muito feliz por pertencer a este clube", afirmou o guardião espanhol, em declarações publicadas no site do Sporting.