Actualidade

O presidente da Câmara do Funchal há cerca de um ano, Miguel Silva Gouveia, classificou estes meses à frente da maior câmara da Madeira como "muito exigentes" devido à covid-19, que acabou por ser "um desafio" para o município.

"Este foi um ano tão exigente como todos sabemos, com uma crise de saúde pública de tal forma grave, que transformou a maneira como vivemos, e que terá consequências em termos sociais e económicas que só poderemos aquilatar daqui a bastante tempo", disse o autarca que substituiu o socialista Paulo Cafôfo na presidência do principal município da Madeira na véspera das comemorações dos 512 anos do concelho.

Miguel Silva Gouveia, engenheiro eletrotécnico, foi eleito nas autárquicas de 2017 para a Câmara do Funchal, integrando a coligação Confiança (PS, BE, PDR e Nós, Cidadãos!) numa lista encabeçada por Paulo Cafôfo, que renunciou ao mandato para ser candidato à Assembleia Legislativa da Madeira e à presidência do Governo da Madeira nas eleições de 2019.