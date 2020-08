Actualidade

(CORREÇÃO NO 4.º PARÁGRAFO) Beja, 20 ago 2020 (Lusa) - Dois homens morreram e outros dois sofreram ferimentos ligeiros na sequência do despiste de um automóvel ocorrido hoje na Estrada Nacional 18, entre Penedo Gordo e Santa Vitória, no concelho de Beja, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que três ocupantes do veículo, que capotou após o despiste, foram transportados para o hospital de Beja, tendo dois deles dado entrada no estabelecimento hospitalar já sem vida.

O outro ferido ligeiro não chegou a ser transportado para o hospital, adiantou a fonte da guarda.