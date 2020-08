Actualidade

O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) anunciou hoje que as denominações de origem "Douro" e "Porto", incluindo a designação "Port", estão protegidas no Reino Unido, após um pedido de registo feito na sequência do 'Brexit'.

O instituto público explicou, em comunicado, que na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit), apresentou em março de 2019 um pedido de registo de "Douro", "Porto" e "Port" como marcas de certificação, junto do Instituto da Propriedade Intelectual do Reino Unido (UK Intellectual Property Office).

Gilberto Igrejas, presidente do IVDP, referiu que até à ocorrência do 'Brexit' estas denominações de origem estavam protegidas no Reino Unido ao abrigo da regulamentação Europeia e do sistema de registo europeu de indicações geográficas (eAmbrosia).