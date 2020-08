Actualidade

Os beneficiários do subsídio por doença aumentaram 17,4% em julho face ao mesmo mês do ano passado e 11,1% comparando com junho, para 165.916, segundo as estatísticas mensais do Instituto da Segurança Social publicadas hoje.

"Em julho de 2020 verificou-se um acréscimo do número de subsídios por doença, registando-se mais 16.526 subsídios (11,1%) do que em junho, o que resulta num total de 165.916", pode ler-se na síntese estatística elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Face a julho de 2019, o número de subsídios por doença subiu 17,4%, ou sejam, mais 24.628 pessoas de baixa face ao período homólogo, mostram as estatísticas.