Covid-19

A Organização Mundial de Saúde e a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) apelaram hoje aos governos de África para que reabram as escolas de forma segura, porque as crianças estão a ser prejudicadas de várias formas.

Um inquérito da Organização Mundial de Saúde (OMS) a 39 países da África subsaariana revelou que apenas seis deles têm todas as escolas abertas.

Em 14 países todos os estabelecimentos de ensino continuam fechados e em 19 estão parcialmente abertos (aulas e exames), quanto outros cerca de 12 estão a planear retomar o ensino em sala de aula em setembro, início do ano letivo em alguns deles, adiantam ainda as conclusões do inquérito da OMS.