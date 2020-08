Actualidade

Daniel Proença de Carvalho sai da presidência da Global Media, na sequência do fim do seu mandato, e o administrador não executivo e acionista José Pedro Soeiro assume o cargo, disse hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

Proença de Carvalho enviou hoje uma nota interna aos colaboradores do grupo que detém o Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN) e TSF, entre outros títulos, a que a Lusa teve acesso, onde comunica que terminou o seu mandato enquanto presidente do Conselho de Administração do grupo Global Media (GMG).

"Após dois mandatos muito exigentes e aproximando-se a data da eleição para um novo mandato, venho manifestar-vos a minha indisponibilidade para continuar a exercer qualquer cargo na vossa empresa", refere Proença de Carvalho, numa nota enviada em 11 de maio aos acionistas e que hoje reproduz na missiva aos colaboradores do grupo.