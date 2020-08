Covid-19

Espanha registou nas últimas 24 horas 3.349 novos casos de contágio pelo novo coronavírus, com Madrid a manter-se como a região mais afetada, com 1.020 novos casos, segundo números do Ministério da Saúde espanhol divulgados hoje.

Os dados apontam ainda que, nos últimos sete dias, 122 pessoas morreram de covid-19, 16 delas nas últimas 24 horas.

Segundo as autoridades sanitárias espanholas, o número de contágios adicionado hoje ao total desde o início da pandemia é de 7.039, e integra registos ocorridos nos últimos dias, cuja comunicação pelas administrações de saúde é feita em dias não coincidentes.