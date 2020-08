Mali

Elementos da missão da ONU no Mali (Minusma) reuniram-se esta quinta-feira com o Presidente demissionário, Ibrahim Boubacar Keita, e outras personalidades detidas pela junta militar, que tomou o poder através de um golpe de Estado na passada terça-feira.

O ministro das Finanças e Economia e um familiar próximo do chefe de Estado detido terão sido libertados, de acordo com uma fonte da junta militar, autodenominada Comité Nacional para a Salvação do Povo, à agência France-Presse (AFP).

"Libertámos dois prisioneiros, o antigo ministro das Finanças e Economia, Abdoulaye Daffé, e Sabane Mahalmoudou", disse um secretário do líder da junta militar à AFP, coronel Assimi Goita, sob condição de anonimato.