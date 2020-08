Actualidade

Steve Bannon, o ex-estratega político de Donald Trump detido na quinta-feira por suspeita de desvio de milhares de dólares de fundos doados, foi libertado, depois de pagar uma fiança de 5 milhões de dólares.

Bannon, que se declarou inocente, saiu do tribunal de Manhattan, Nova Iorque, ao final da tarde de quinta-feira (madrugada de hoje em Lisboa), onde era aguardado por dezenas de jornalistas e cidadãos, que gritaram "onde está o dinheiro?".

O antigo conselheiro de Trump foi detido no Connecticut (nordeste dos Estados Unidos), a bordo de um iate do milionário chinês Guo Wengui, por suspeitas de ter desviado centenas de milhares de dólares de uma campanha de angariação de fundos para a construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México.