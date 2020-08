Navalny

O Governo da Alemanha está "em contacto" com as autoridades da Rússia para encontrar uma resposta para o "caso humanitário urgente" do dirigente opositor russo Alexei Navalny, hospitalizado em estado grave na Sibéria, disse hoje uma porta-voz.

"Estamos desde já em contacto com as autoridades russas para contribuir para uma solução profissional e transparente deste caso humanitário urgente", disse uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, Maria Adebahr.

Uma organização não-governamental (ONG) alemã enviou um avião medicalizado para a Sibéria ocidental para levar Navalny para tratamento médico em Berlim.