Covid-19

O número de pessoas infetadas com covid-19 na vila de Mora, no distrito de Évora, subiu hoje para 54, mais quatro do que na quinta-feira, disse à agência Lusa o presidente da câmara, Luís Simão.

O autarca, que aludiu aos dados mais recentes de que tem conhecimento da parte da Autoridade de Saúde, indicou que "há hoje registo de mais quatro infetados", face ao dia anterior.

"Estes quatro novos casos foram detetados nos testes que continuam a ser realizados à comunidade", referiu Luís Simão.