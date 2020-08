Actualidade

O primeiro congresso do Volt Portugal (VP), partido recentemente oficializado, vai realizar-se no próximo dia 26 de setembro, em Lisboa, num evento adaptado ao contexto da covid-19 e com as eleições autárquicas como tema central.

Em comunicado enviado às redações, o Volt Portugal, partido que em junho foi oficializado pelo Tribunal Constitucional (TC), anunciou que o seu primeiro congresso nacional será no dia 26 de setembro, já "com pensamento nas autárquicas de 2021".

"O Volt Portugal irá realizar o seu primeiro congresso nacional, um marco importante para o partido pan-europeu no nosso país, que vê assim, com pensamento nas autárquicas de 2021, a oportunidade de estabelecer e consolidar a sua organização interna através da eleição dos respetivos órgãos", adiantou a nota.