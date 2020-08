Actualidade

O BE mostrou-se hoje disponível para discutir "eventuais alterações à Lei da Nacionalidade" na sequência do veto do Presidente da República, mas apenas se promover o alargamento do acesso à nacionalidade e nunca uma restrição.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou hoje o diploma da Assembleia da República que altera a Lei da Nacionalidade, uma iniciativa legislativa aprovada no parlamento em 23 de julho pelos partidos de esquerda e pelo PAN que permitia que os filhos de imigrantes a viver em Portugal há um ano sejam portugueses.

"Embora a expectativa do Bloco de Esquerda fosse a de que esta lei, que tem um grande impacto na vida e nos direitos de milhares de pessoas, fosse promulgada, estamos disponíveis para discutir eventuais alterações à lei da nacionalidade decorrentes deste veto", refere uma nota da deputada do BE Beatriz Dias, enviada à agência Lusa.