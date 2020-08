Actualidade

O diretor-geral cessante da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, vai assumir um cargo de direção na empresa norte-americana PepsiCo, quando deixar, no fim do mês, o seu lugar na OMC, uma instituição em crise.

O brasileiro, que é engenheiro de formação e diplomata de carreira, anunciou em meados de maio que deixaria as suas funções na OMC no final de agosto, um ano antes do fim do seu mandato, por "razões familiares", sem, no entanto, revelar o que iria fazer.

A Pepsi anunciou esta semana que o antigo líder da OMC se juntaria ao grupo a partir de setembro, como vice-presidente e diretor de assuntos gerais da empresa de bebidas.