Vários membros da oposição da Guiné Equatorial criticaram hoje a recondução de Francisco Pascual Obama Asue para o cargo de primeiro-ministro do país, assim como a composição do novo executivo, que mantém alguns nomes da constituição anterior.

Em declarações à Lusa, Andrés Esono, líder do partido Convergência para a Democracia Social (CPDS), fez uma avaliação "negativa", considerando que "nada irá mudar na Guiné Equatorial com este novo executivo", aprovado pelo Presidente Teodoro Obiang Nguema.

"Há que ter em conta que Obiang dissolveu o Governo anterior para nomear um novo com o objetivo de enfrentar a crise económica e lutar contra a corrupção, uma vez que, na sua opinião, o executivo dissolvido não foi capaz de conseguir os objetivos estabelecidos. No entanto, longe de um Governo austero e com caras novas que apresentassem ideias novas e inovadoras, formou um executivo com as mesmas pessoas", afirmou Andrés Esono