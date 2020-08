Covid-19

Itália continua a registar um aumento de contágios do novo coronavírus com 947 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, quase o dobro dos registados há uma semana, segundo dados do Ministério da Saúde.

De quinta-feira para hoje, registaram-se nove mortes associadas à covid-19.

No total, desde o início da pandemia, em fevereiro, Itália contabiliza 257.065 casos de infeção e 35.427 mortes.