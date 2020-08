Covid-19

O Reino Unido registou mais duas mortes e 1.033 infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico, que reforçou as restrições em algumas partes do país devido ao aumento do índice de contágio.

Na quinta-feira tinham sido registadas 16 mortes e 812 novas infeções.

O balanço oficial acumulado de mortes de pessoas que testaram positivo passou hoje para 41.405 óbitos, e o número de infeções diagnosticadas desde o início da pandemia de covid-19 é de 323.313 casos.