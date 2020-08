Actualidade

A comunidade intermunicipal da Região de Coimbra (CIM/RC) reafirmou hoje a defesa da concretização de um aeroporto no Centro do país e apelou ao Governo para que conclua várias obras inacabadas no domínio rodoviário.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a CIM/RC explica que remeteu ao Governo um documento "com uma reflexão e discussão concertada"no âmbito da Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, delineada pelo consultor António Costa e Silva, depois de ter auscultado o Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal da Região de Coimbra.

No documento enviado ao Governo, a maior comunidade intermunicipal do país defende a "concretização de investimentos âncora", como um aeroporto da Região Centro.