O ciclista português Rui Costa (UAE Emirates) fechou hoje o Tour do Limousin - Nova Aquitânia no terceiro lugar da geral final, após ter sido segundo classificado na quarta e última etapa, na chegada a Limoges.

Nos últimos 167 quilómetros de prova, o português só foi superado pelo italiano Alessandro Fedeli (Nippo Delko One Provence), chegando ambos à meta com 4:02.00 horas, cinco segundos à frente do pelotão, após uma fuga bem sucedida.

O resultado deixou Costa no terceiro lugar da geral, a quatro segundos do italiano Luca Wackermann (Vini Zabù-KTM), que venceu a prova, e a dois do britânico Jake Stewart (Groupama-FDJ), que foi segundo.