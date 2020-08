Covid-19

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) manifestou hoje "satisfação" pela inclusão, por parte do governo britânico, de Portugal na lista de países com viajantes isentos de quarentena devido à covid-19.

Em declarações à Lusa, Luís Pedro Martins destacou que setembro "é o mês mais forte" de britânicos no Porto e Norte de Portugal, representando 12% das visitas anuais à região, pelo que tem a expetativa de "conseguir melhorar um ano tão difícil" em termos turísticos com este fim da obrigatoriedade de quarentena de 14 dias após a passagem por Portugal.

O presidente da TPNP referiu que o mercado britânico é mais importante para outras zonas do país, como o Algarve, mas manifestou "satisfação" por ter sido "reposta a justiça" em relação a Portugal.