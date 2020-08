Actualidade

Os chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) congratularam-se com a aprovação do programa de Governo, liderado por Nuno Nabian, pelo parlamento da Guiné-Bissau.

"Os chefes de Estado e de Governo foram informados da aprovação do programa de Governo pela Assembleia Nacional da Guiné-Bissau e congratulam-se com esta realização", refere um comunicado da CEDEAO relativo à reunião extraordinária realizada quinta-feira para analisar a situação no Mali.

O parlamento da Guiné-Bissau aprovou no final de junho o programa de Governo apresentado pelo primeiro-ministro guineense, Nuno Nabian, com votos de cinco deputados do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).